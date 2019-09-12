Востоковеда не удивили слова Нетаньяху об опасности Ирана для России
Востоковед Татьяна Карасова обсудила с РИА «Новости» слова израильского премьера Биньямина Нетаньяху об опасности Тегерана для Москвы.
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«ПолитЭксперт» отметил, что специалиста не удивила позиция Нетаньяху, поскольку он транслирует ее не первый год, и она связана с внутриисламской борьбой суннитов с шиитами.
По словам Карасовой, израильский премьер пытается донести, что противостояние с Тегераном должно иметь глобальный характер, так как это война цивилизаций.
«Нетаньяху не раз проговаривалось, что устремления Ирана идут не только против Америки или против соседей в регионе, но и против соседей на пространстве бывшего Советского Союза», — напомнила востоковед.