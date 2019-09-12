Востоковеда не удивили слова Нетаньяху об опасности Ирана для России

Нетаньяху рассказал, почему Иран угрожает России Подробнее

«ПолитЭксперт» отметил, что специалиста не удивила позиция Нетаньяху, поскольку он транслирует ее не первый год, и она связана с внутриисламской борьбой суннитов с шиитами.

По словам Карасовой, израильский премьер пытается донести, что противостояние с Тегераном должно иметь глобальный характер, так как это война цивилизаций.

«Нетаньяху не раз проговаривалось, что устремления Ирана идут не только против Америки или против соседей в регионе, но и против соседей на пространстве бывшего Советского Союза», — напомнила востоковед.