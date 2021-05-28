Специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов обсудил с РИА «Новости» прошедшие в Сирии президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Башар Асад.

«Выборы президента Сирии — это дань традиции. И вроде прорыв: c 2014 года в бюллетене не один, а несколько кандидатов. Раньше был только Асад», — напомнил востоковед.

По его словам, выборы в Сирии противоречат резолюции Совбеза ООН 2254 о полномасштабной конституционной реформе и создании переходного органа власти. Он выразил уверенность, что победа Асада не сулит долгосрочной стабильности в САР.

Семенов объяснил, что страна останется расколотой на сторонников и противников нынешнего режима. Под контролем Турции и США остается часть территории Сирии. Также велико влияние Ирана и РФ.

«Все эти внешние игроки будут воздействовать на процессы в той же степени, что и Асад», — цитирует эксперта «Утро.ру».