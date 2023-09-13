Власть 13 сентября 2023, 16:57 Востоковед Воронцов: темой встречи глав России и КНДР стали вызовы, создаваемые США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Одной из главных тем для обсуждения в ходе встречи президента России Владимира Путина и главы Госсовета КНДР Ким Чен Ына могли стать вызовы, которые США создают в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщил востоковед Александр Воронцов сайту телеканала «Звезда».

По его словам, ситуация в этом регионе стремительно меняется из-за энергичных действий американских властей по наращиванию своей военной инфраструктуры. Это создает определенные вызовы как для России, так и для КНДР.

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Воронцов отметил, что визит Ким Чен Ына в Приамурье стал первой поездкой за рубеж после трехлетней ковидной изоляции.