Востоковед оценил вероятность военного конфликта между Ираном и странами Запада

США и их европейские союзники придерживаются военно-политического давления на Иран. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

«Антииранская позиция США и их европейских союзников является продолжением тенденции нагнетания напряженности и военно-политического давления на Иран. Эта тенденция развивается достаточно длительное время, Тегеран, со своей стороны, уже заявил и США, и их союзникам, что в случае военного удара он ответит „тотальной войной“. Это не просто угроза, это возможный вариант. И если этот вариант осуществится, это будет очень серьезный военный кризис общерегионального масштаба», — объяснил он.

Однако, по его мнению, ни одной из стран не выгодно начало военных действий. Поэтому Борис Долгов считает, что на Иран и дальше будут оказывать лишь давление.

«Это не в интересах не только Ирана, но и Соединенных Штатов, а также Израиля. Да и Саудовская Аравия пострадает очень значительно в случае военного конфликта. Так что я думаю, что обвинения будут продолжаться, и давление на Иран будет продолжаться, но масштабного военного кризиса я все-таки не предполагаю», — заключил востоковед Борис Долгов.