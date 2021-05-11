Востоковед отметил важность базы ВМФ России в Судане

Эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов обозначил стратегическую важность размещения российской базы на побережье Красного моря в Судане. Специалиста процитировала «Русская планета».

«Учитывая, что за последние 15-20 лет участились походы в мировой океан, далеко не все корабли могут автономно существовать в открытом морском пространстве без опоры на дозаправку, на отдых личного состава, на мелкий ремонт. Поэтому здесь все довольно логично», — заметил Балмасов.

Он обратил внимание на геополитическую важность Судана, которая заключается в выходе к Суэцкому каналу. По его словам, при наличии неполноценной морской базы, ее можно за относительно быстрые сроки превратить в подобие военной.

«Для Евросоюза это очень раздражающий фактор. Благодаря чему поставки всего необходимого могут быть поставлены под сильнейшую угрозу», — добавил востоковед.