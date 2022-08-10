Востоковед объяснил, в каком случае Китай силой может присоединить Тайвань

Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор исторических наук Алексей Маслов обсудил с РИА ФАН публикацию в КНР белой книги «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху».

По данным информагентства, в белой книге говорится о продолжении поисков возможности мирного воссоединения Тайваня с материковым Китаем. Также там говорится, что руководство КНР по-прежнему рассматривает силовой вариант решения этого вопроса.

«Вообще белая книга время от времени выпускается, но тайваньская не намечалась в этом году. И это было все, что называется, под событие. Это сделано, чтобы как раз напомнить, что у Китая концептуально есть и военный способ решения этой проблемы», — заметил Маслов.

Он обратил внимание на три момента, после которых Китай может прибегнуть к вооруженному ответу.

«Это провести, например, голосовой референдум. Это признание независимости Тайваня со стороны других государств. Это изменение со стороны других государств политики одного Китая и так далее», — перечислил собеседник информагентства.