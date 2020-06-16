    16 июня 2020, 13:42

    Востоковед: между Северной и Южной Кореей не будет большой войны

    Артур Блянихов

    Востоковед Александр Жебин обсудил с ИА Ura.ru вероятность вооруженного конфликта между Северной и Южной Кореей.

    «Войны большой не будет, а вот пострелять друг в друга могут. Может быть даже не на суше, а на море где-то», — допустил специалист.

    Он заметил, что для обеих стран война будет чересчур дорогой и разрушительной. По его мнению, поводом для конфликта может стать запуск с южнокорейской территории воздушных шаров с листовками с критикой северокорейского режима и призывами к демократии.

    Жебин напомнил, что после 2018 года отношения Пхеньяна и Пекина не сдвинулись с мертвой точки.

    «Хорошие документы подписали, но они не реализуются», — обратил внимание собеседник информагентства.