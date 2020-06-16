Востоковед: между Северной и Южной Кореей не будет большой войны

«Войны большой не будет, а вот пострелять друг в друга могут. Может быть даже не на суше, а на море где-то», — допустил специалист.

Он заметил, что для обеих стран война будет чересчур дорогой и разрушительной. По его мнению, поводом для конфликта может стать запуск с южнокорейской территории воздушных шаров с листовками с критикой северокорейского режима и призывами к демократии.

Жебин напомнил, что после 2018 года отношения Пхеньяна и Пекина не сдвинулись с мертвой точки.

«Хорошие документы подписали, но они не реализуются», — обратил внимание собеседник информагентства.