Востоковед Мелкумян заявила, что президент ОАЭ надел кроссовки на встречу с Путиным, чтобы показать ее неофициальность | 360°

Власть 11 октября 2022, 18:54 Поделиться Telegram

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Viber Востоковед Мелкумян заявила, что президент ОАЭ надел кроссовки на встречу с Путиным, чтобы показать ее неофициальность Востоковед Мелкумян: президент ОАЭ показал кроссовками неофициальность встречи с Путиным

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Востоковед Елена Мелкумян предположила, почему президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян надел кроссовки на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание Life.ru.

По ее словам, такой выбор обуви является странным. Она предположила, что лидер ОАЭ хотел таким образом подчеркнуть неофициальность встречи.

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«Она не должна привести к каким-то серьезным соглашениям, договоренностям, встреча, сугубо необходимая для обсуждения каких-то вопросов, но не более того», — считает востоковед.

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