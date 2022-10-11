Востоковед Мелкумян заявила, что президент ОАЭ надел кроссовки на встречу с Путиным, чтобы показать ее неофициальность | 360°

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Востоковед Мелкумян заявила, что президент ОАЭ надел кроссовки на встречу с Путиным, чтобы показать ее неофициальность

Востоковед Мелкумян: президент ОАЭ показал кроссовками неофициальность встречи с Путиным

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Востоковед Елена Мелкумян предположила, почему президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян надел кроссовки на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило издание Life.ru.

По ее словам, такой выбор обуви является странным. Она предположила, что лидер ОАЭ хотел таким образом подчеркнуть неофициальность встречи.

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«Она не должна привести к каким-то серьезным соглашениям, договоренностям, встреча, сугубо необходимая для обсуждения каких-то вопросов, но не более того», — считает востоковед.

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ОАЭ

Владимир Путин

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