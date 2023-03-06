Власть 06 марта 2023, 12:52 Востоковед Иван Стародубцев рассказал, что Турция винит Запад в провале «стамбульского формата»

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Турция осталась недовольна тем, что попытка России и Украины договориться при ее посредничестве провалилась, и винит в этом Запад. Об этом изданию Sm.news сообщил эксперт по Турции, обозреватель, блогер Иван Стародубцев.

По его словам, Турция направила все претензии по сорванному «стамбульскому формату» США. Там считают, что именно Запад мешает России и Украине достичь договоренностей.

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«После этого был выполнен стратегический пересчет, в рамках которого туркам стало понятно, что Запад не даст Украине сесть за стол переговоров, и ни о каком миротворчестве, на прекращении огня, говорить не приходится», — заявил Иван Стародубцев.

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Эксперт добавил, что в связи с этим Турция сконцентрировалась на более мелких задачах. Например, на зерновой сделке. В марте истечет очередной срок договоренностей, и востоковед ждет, что Турция возобновит работу в этом направлении.

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