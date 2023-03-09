Власть 09 марта 2023, 14:08 Востоковед Иван Стародубцев поставил под сомнение проведение выборов в Турции в мае

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Вопрос о досрочном проведении президентских выборов в Турции 14 мая становится неактуальным. Об этом ИА SM.News рассказал востоковед Иван Стародубцев.

По его словам, если в парламент до 14 марта не поступит соответствующей инициативы, то ни о каких досрочных выборах не может быть и речи. Тогда они пройдут в июне, как и планировалось изначально.

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По мнению Стародубцева, ситуацию осложнили землетрясения, которые продолжаются до сих пор. Поэтому властям нужно придумать способ, как провести выборы в текущих условиях. Другой вариант — найти лазейку в Конституции, чтобы перенести их на год.

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«Проблема в том, что перенос выборов по конституции возможен только при военном положении. Но нужно понимать, что свое заключение по этому вопросу может дать и конституционный суд. Поэтому теоретически возможность переноса выборов сохраняется», — подытожил востоковед.

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