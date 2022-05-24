Востоковед исключил вероятность нападения Китая на Тайвань

Руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский обсудил с сайтом Pravda.Ru слова американского президента Джо Байдена о готовности США заступиться за Тайвань в случае «вторжения» Китая.

«Особой угрозы нападения Китая на Тайвань я лично не вижу. Просто с учетом ситуации на Украине Байден решил еще больше обострить ситуацию», — заметил собеседник издания.

Он предположил, что до 2024 года ситуация останется такой же. По его словам, если через два года представителя Демократической прогрессивной партии госпожу Цай Инвэнь не изберут на следующий срок, то Гоминьдан будет вести переговоры с КНР об объединении в гонконгском режиме.

«То есть Китай будет распространять суверенитет на Тайвань, но на Тайване будут сохраняться те законы, которые есть в настоящее время», — добавил специалист.