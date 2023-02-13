Власть 13 февраля 2023, 17:59 Востоковед Борис Долгов предсказал, как будет развиваться ситуация с протестами в Израиле

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Власти смогут урегулировать протесты в Израиле, хотя это и займет некоторое время. Об этом «Известиям» рассказал научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

Израиль столкнулся с самыми масштабными протестами, которые охватили государство с начала года. Люди вышли на улицы, недовольные предложением новой судебной реформы. Она предполагает, что Высший суд потеряет ряд полномочий, когда ситуации затронут законы и решения правительства.

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«Это масштабные протесты, которых давно не знало израильское общество. Тем не менее мне представляется, что эти протесты не приведут к каким-то радикальным последствиям, тем более к изменениям во власти», — считает Борис Долгов.

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По его словам, в ближайшее время местные власти постараются снизить накал страстей, что в итоге приведет к разрешению конфликта. Также, подчеркнул востоковед, народ Израиля всегда старается находить компромиссы.