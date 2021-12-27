Восстановление российских прав на объекты в Святой Земле обсудили главы МИД России и Израиля

Главы МИД РФ и Израиля Сергей Лавров и Яир Лапид провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили практические аспекты восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой Земле. Об этом сообщили в МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки. Особое внимание было уделено скорейшему урегулированию практических аспектов восстановления прав собственности российской стороны на исторические объекты в Святой Земле», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Также отмечается, что Лавров и Лапид обсудили задачи укрепления двусторонних торгово-экономических отношений.

Как рассказали в российском МИД, инициатором разговора стала израильская сторона. По итогам беседы главы двух ведомств согласовали шаги по сотрудничеству на международной арене, в том числе в рамках противодействия героизации нацизма.

Ранее министр иностранных дел России Сергей прокомментировал «угрозы» западных политиков в адрес России. Он назвал все обвинения беспочвенными.