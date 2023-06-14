Власть 14 июня 2023, 16:08 «Восприняли с тревогой». Песков заявил, что Кремль ждет уточнений по ситуации с Делимхановым Песков: в Кремле с тревогой восприняли информацию о ранении депутата Делимханова РИА «Новости»

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Представителей Кремля встревожили сообщения о ранении депутата Госдумы Адама Делимханова в зоне СВО, и теперь они ждут уточненных данных. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России», — процитировал его ТАСС.

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Песков выразил надежду на то, что уточнения по ситуации появятся в ближайшее время. Верить украинским СМИ, которые и вовсе писали о гибели парламентария, не стоит, ведь они «постоянно распространяют фейки», подчеркнул представитель Кремля. Он призвал не принимать за чистую монету непроверенные сведения и тоже ждать «реальной, правдивой информации».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что общался с Адамом Делимхановым и он «жив и здоров». При этом нижняя палата подтверждала СМИ, что депутат получил ранение, не приводя подробностей о его состоянии.