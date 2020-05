Американское издание We Are The Mighty смоделировало взрыв термоядерной бомбы в 10 тысяч мегатонн над Москвой. Такое заявление ясно показывает отношение США к другим странам и народам. В этом уверен первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

История с работой в симуляторе NukeMap оказалась очень показательной, отметило РИА ФАН. Для Америки другие государства и народы — всего лишь «насекомые», уверен Шерин. «Для США война и гибель людей — это все равно что игра», — заявил он. По мнению первого зампреда комитета Госдумы, США намерены приучить себя и остальных к мысли, что уничтожение столицы любой страны, в том числе путем применения оружия массового поражения, — нормальное явление. Публикация материала в издании показала уровень самоуверенности Штатов и их извращенное восприятие мира, заявил политик. Шерин сравнил американцев с юными натуралистами, наблюдающими за муравейником. В связи с этим собеседник посоветовал России работать над усилением экономики, повышать благосостояние соотечественников. Только так страна сможет обладать хорошо оснащенной армией, способной «остудить пыл всех, кто проводит в отношении нас подобные „моделирования“». Помимо этого Шерин предложил «смоделировать» нечто подобное в отношении самих США.