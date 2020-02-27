Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему попасть к бабушке

Воспитанник московского детского дома попросил президента Владимира Путина помочь ему вернуться к родным. По словам мальчика, в Москве у него живет бабушка, и он хочет к ней.

Путин в четверг посетил парк развлечений «Остров мечты», который официально откроется в субботу, 29 февраля. Вместе с президентом парк увидели воспитанники детских домов, многодетные, малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, подопечные Фонда Константина Хабенского, передает РИА «Новости».

Президент пообщался с детьми и обратил внимание на одного мальчика со сломанной рукой, который не мог сам сфотографироваться с Путиным. Ребенок рассказал, что случайно сломал руку.

После этого, пользуясь вниманием президента, он сообщил главе государства и о другой своей проблеме. Он живет в детском доме, но в Москве у него есть бабушка, к которой он хочет попасть. Один из помощников президента записал данные мальчика.

29 февраля в Москве откроется крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений «Остров мечты». Он занимает площадь примерно в 100 гектаров. Там есть аттракционы, сказочный парк, магазины, фудкорт и рестораны.