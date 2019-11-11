Президент России Владимир Путин обнародовал информацию о коррупции во время строительства космодрома Восточный. По данным главы государства, на объекте похитили сотни миллионов рублей.

«Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено», — приводит РИА «Новости» слова выступления Путина на очередном заседании правительства. Глава государства добавил, что порядка на объекте добиться пока не удалось.

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Ранее, 5 ноября, генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин приезжал на космодром Восточный с инспекцией. Там в рамках второй очереди уже развернуто строительство стартового комплекса для новых ракет «Ангара».

Первый стартовый комплекс космодрома Восточный завершили в 2019 году. В настоящее время на космодроме продолжается строительство объектов второй очереди. Космодром расположен на Дальнем Востоке, в Амурской области.

Возведение стратегического объекта началось в 2012 году. Со стройкой космодрома связан ряд коррупционных скандалов. В июне 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сроки окончания всех работ на Восточном находятся под угрозой срыва из-за невыполнения госконтрактов по пилотируемым полетам.