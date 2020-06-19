Воробьев: ситуация с коронавирусом в Подмосковье приходит в норму, теперь занимаемся экономикой

Ситуация с коронавирусом в Московской области постепенно нормализуется, самая тяжелое время уже миновало. При этом в бюджете региона останутся шрамы из-за пандемии, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Очень похоже, что ситуация у нас нормализуется. Все это время мы работали плечом к плечу. У нас очень тяжелая ситуация была в конце апреля. На всю область свободных было порядка 300 коек. Область большая, и нас здорово поддержало федеральное правительство Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что врачи и медперсонал уже получили все выплаты, которые были назначены им за работу с коронавирусными пациентами. Речь идет примерно о 40 тысячах работников медицинских учреждений.

Андрей Воробьев отметил, что пандемия коронавируса «оставит шрамы» в региональных бюджетах. Когда ситуация с пандемией начала приходить в норму, жители региона стали просить возобновить благоустройство территорий.

«Сейчас занимаемся экономикой. Самая популярная мера — поддержка по зарплате. Очень важно, что было принято решение по ипотеке — 6,5%. У нас за 90% зашкаливает количество жилья, которое приобретается по этой программе», — отметил губернатор Московской области.

Андрей Воробьев также прокомментировал решение Центробанка России о снижении ключевой ставки до 4,5%. Он подчеркнул, что это имеет очень важное значение для региона.

Россия борется с эпидемией уже несколько месяцев. Многие регионы перешли на режим самоизоляции в конце марта. В то же время Росавиация прекратила полеты за рубеж. Путин объявил апрель нерабочим месяцем из-за опасности распространения коронавируса. Вынужденный отдых официально отменили после майских праздников.

Утром 19 июня стало известно, что коронавирусную инфекцию выявили у 7972 человек в 83 российских регионах. При этом 32,7% оказались бессимптомниками. За прошедшие сутки выздоровели 10 443 россиян, не смог справиться с вирусом 181 больной.

Общее число инфицированных в стране достигло 569 063 человек. За все время эпидемии СOVID-19 побороли 324 406 больных, умерли 7 841.