Воробьев напомнил об ответственности родителей за детей накануне незаконной акции в Москве

Несовершеннолетних активно призывают выйти на незаконную акцию 23 января в Москве. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил жителям региона, что родители несут ответственность за детей, и призвал отговорить их от участия в несанкционированных мероприятиях.

«Вы знаете, сейчас идет активный призыв молодежи на участие в акции 23 января. Обращаю внимание, что, по мнению правоохранительных органов, она считается незаконной и несанкционированной. Поэтому участие в ней может повлечь самые серьезные последствия. Мы — родители — несем полную ответственность за наших детей. Поэтому, пожалуйста, проведите разговор и убедите своих детей отказаться от участия в этой акции», — сказал Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что каждый имеет право на то, чтобы высказать свое мнение. Но происходить это должно в рамках закона и правил.

Несовершеннолетних стали призывать к участию в незаконных акциях в Москве на этой неделе. Сообщения распространялись через социальные сети.

Об ответственности за участие и организацию несанкционированных акций предупреждали МВД и Генпрокуратура. Граждан попросили не поддаваться на провокации и не пускать детей на подобные мероприятия. Роскомнадзор уже направил уведомления социальным сетям.