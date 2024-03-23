Власть 23 марта 2024, 04:39 Воробьев, Голикова и Мурашко доложили Путину о помощи прострадавшим в Crocus City Hall Воробьев, Голикова и Мурашко доложили Путину о пострадавших в Crocus City Hall

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Президент России Владимир Путин провел разговор с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Минздрава Михаилом Мурашко. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Чиновники доложили президенту о ситуации в Crocus City Hall и мерах, принимаемых для помощи пострадавшим.

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Голикова, Воробьев и Мурашко прибыли в больницу в Химках, куда доставляют пострадавших при теракте в Красногорске. В стационарах сейчас находятся 115 пациентов, среди них — пять детей, сообщил глава минздрава. Губернатор Подмосковья поблагодарил врачей, оказывающих помощь раненым во время теракта.