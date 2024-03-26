26 марта 2024, 02:03
Вопросы спецоперации давно стали частью рабочего дня Путина — Песков
Песков: вопросы СВО давно стали неотъемлемой частью рабочего графика Путина
Президент России Владимир Путин ежедневно уделяет внимание вопросам, связанным со специальной военной операцией на Украине. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, российский лидер — трудоголик, чей рабочий день может растянуться по суткам. Спецоперация стала очередным вызовом для нашей страны после двух лет ковида, когда руководство также боролось за жизни людей.
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«Это его стиль работы, и это абсолютно нормально с учетом той ситуации, в которой мы находимся», — подчеркнул Песков.
Он добавил, что каждый россиянин сейчас также должен мобилизоваться внутренне. Пора понять, что после вмешательства коллективного Запада в спецоперацию на стороне Украины ситуация кардинально изменилась. Сейчас западные страны не официально, но фактически объявили России войну.
По словам пресс-секретаря, такая внутренняя мобилизация у Путина уже давно произошла, поэтому военный аспект стал неотъемлемым куском его чрезвычайно насыщенного рабочего графика.
Ранее Песков назвал абсурдными и бесперспективными любые обсуждения мира на Украине, если они происходят без участия России.
Кремль
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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