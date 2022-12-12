Эксклюзив 12 декабря 2022, 16:32 «Вопросы деструктивной идеологии». В России предложили ввести цензуру Политолог Ярошенко предложил пресекать распространение деструктивной идеологии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ряд западных стран и США распространяют деструктивную идеологию, которая представляет угрозу российским традиционным ценностям, рассказал «360» руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко. Он предложил создать орган, который будет проверять распространяемую в обществе информацию.

«Я считаю сознание такого органа крайне необходимым, если угодно его можно назвать современным органом цензуры, но он будет цензурировать не политические вопросы, а исключительно вопросы деструктивной идеологии», — подчеркнул собеседник «360».

Реклама

Ярошенко напомнил, что западная идеология ведет к «разрушению и насаждению чуждых для российского общества» ценностей. По словам политолога, сейчас в России нет механизма, который бы позволял пресекать распространение подобной информации.

Реклама

Руководство США влияло на политику цензуры в Twitter, рассказал миллиардер Илон Маск. По его словам, социальная сеть скрывала детали скандала с сыном президента Штатов Джо Байдена.