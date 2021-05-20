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    20 мая 2021, 01:38

    Журналисты посоревновались в выкрикивании вопросов Блинкену и Лаврову

    Кирилл Фролов

    Перед пресс-подходом главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена американские журналисты выкрикивали вопросы про газопровод «Северный поток — 2». Российские репортеры тоже пытались задать вопрос Блинкену, но к тому времени прессу уже вывели из комнаты для переговоров, рассказала корреспондент РИА «Новости» Полина Черница.

    Журналисты посоревновались в выкрикивании вопросов Блинкену и Лаврову

    Лаврова и Блинкен встречаются в Рейкьявике на полях Арктического совета. Перед встречей дипломаты сделали заявления для прессы. Блинкен пояснил, что последние санкции США были введены для защиты американских интересов в ответ на «агрессивные» действия России.

    «Удивительно, что американские журналисты, которые приехали сюда с госсекретарем, не стали по традиции выкрикивать вопросы российскому министру в начале прессы (пресс-конференции — ред.). Это удивило Сергея Лаврова», — рассказала Черница.

    Как только Лавров спросил у госсекретаря, с чем это связано, «американские журналисты вдруг спохватились и начали выкрикивать вопросы», добавила корреспондент.

    «Мы тоже пытались выкрикнуть вопрос госсекретарю Энтони Блинкену, но нас уже в этот момент вывели из комнаты», — рассказала журналистка.