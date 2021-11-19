Вопрос приватизации муниципального имущества обсудили в Омске

Депутаты Омского горсовета обсудили вопросы, связанные с приватизацией муниципального имущества. По результатам сделок за этот год в казну города уже поступило 46 миллионов рублей, что составило более 200% от планового показателя, написал сайт Infox.

Во время совещания зампред Омского горсовета Виталий Путинцев предложил сэкономленные на торгах деньги пускать на те или иные нужды города, заранее спланировав все необходимые процедуры.

По словам председателя комитета по вопросам муниципальной собственности Максима Астафьева, в рамках программы приватизации за счет торгов получается неплохая экономия, которая пойдет в бюджет Омска.

«Но если имущество продается за большую сумму, план, так сказать, перевыполняется, и тогда эти деньги нужно распределять внимательно и аккуратно. И в первую очередь направлять их на исполнение судебных решений. Есть масса судов, которые уже завершились, по которым муниципалитет обязан возместить ущерб, сделать ремонт, либо что-то еще. Приватизация муниципального имущества, которая утверждена Омским городским советом, проходит планомерно. И сейчас мы видим, исходя из отчета, который нам предоставила администрация города, за девять месяцев программа перевыполнена. То есть, мы получили дополнительный доход в бюджет города. И эти деньги будут потрачены на первоочередные цели для выполнения муниципальных задач», — подытожил Астафьев.