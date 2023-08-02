Власть 02 августа 2023, 12:56 Вопрос об участии Путина в Московской конференции по международной безопасности остался открытым Пресс-секретарь Песков: Путин направит видеоприветствие участникам MCIS РИА «Новости»

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В середине августа пройдет XI Московская конференция по международной безопасности (MCIS). Президент России Владимир Путин направит ее участникам официальное приветствие, но вопрос о его личном участии пока открыт. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал об этом на брифинге, сообщили «Известия».

«Пока непонятно, позволит ли график президенту там побывать», — сказал официальный представитель Кремля.

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Путин, независимо от решения, отправит участникам мероприятия содержательное, по словам Пескова, видеоприветствие.

Конференция MCIS с участием министров обороны, представителей международных организаций и экспертного сообщества пройдет 15 августа в конгресс-центре отеля «ПСБ Патриот» на территории Одинцовского округа Подмосковья.

Минобороны России сообщило, что на ней обсудят создание многополярного мира, безопасность на Ближнем Востоке, в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и вопросы взаимодействия военных ведомств.