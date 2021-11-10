В Кремле не рассматривают вопрос о сохранении QR-кодов в России после окончания пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава кремлевской пресс-службы уточнил, что руководство страны не обсуждает этот момент, так как никто не знает, сколько продлится пандемия коронавируса.

«Послушайте, нет, нет рассматривается [вопрос о сохранении QR-кодов о вакцинации от SARS-CoV-2], потому что пока никто не может спрогнозировать, когда пандемия закончится», — приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась в начале сентября. После этого региональные власти начали вводить новые санитарные ограничения, в числе которых запрет на посещение общественных мест без QR-кода о прививке. Жители нескольких субъектов сейчас не могут ходить в торговые центры, в кино и кафе без доказательства защиты от коронавируса.

Накануне глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов поддержал идею камчатских и хабаровских властей проверять QR-коды при посадке в самолет.