Вопрос о ледовом корте решат в Уренгое

Власти Уренгоя обсудили с местными жителями тему ледового корта, который строится в Уренгое слишком долго. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

По данным издания «Ямал-медиа», корт строится еще с 2016 года. У проекта истек срок разрешения на строительство, и сейчас решает вопрос, что с ним делать дальше.

Сейчас есть два варианта: либо продлить разрешение и продолжить строительство, либо перенести стройку в другое место. А вместо корта на этой территории построить спортивное здание.