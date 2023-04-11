11 апреля 2023, 13:55
Вопрос о главе российской делегации на запуске АЭС «Аккую» в Кремле оставили без ответа
Песков не ответил, кто возглавит российскую делегацию на запуске АЭС «Аккую»
Кремль позже сообщит, кто возглавит делегацию России на церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую». На это указал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передал ТАСС.
«Мы проинформируем. Россия будет представлена на должном уровне, и, конечно, каким-то образом видеосвязь будет задействована», — отметил Песков.
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Представитель Кремля также прокомментировал информацию турецкой стороны, что до выборов президента в Турции не запланировали визиты Владимира Путина. По его словам, до президентских выборов в России состоятся еще неоднократные контакты лидеров двух стран.
На АЭС «Аккую» 27 апреля собираются привезти первое ядерное топливо.
Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу опроверг информацию о визите Путина в Анкару. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что президент России Владимир Путин может прибыть 27 апреля.
Дмитрий Песков
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