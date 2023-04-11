Власть 11 апреля 2023, 13:55 Вопрос о главе российской делегации на запуске АЭС «Аккую» в Кремле оставили без ответа Песков не ответил, кто возглавит российскую делегацию на запуске АЭС «Аккую» РИА «Новости»

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Кремль позже сообщит, кто возглавит делегацию России на церемонии загрузки топлива на АЭС «Аккую». На это указал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Мы проинформируем. Россия будет представлена на должном уровне, и, конечно, каким-то образом видеосвязь будет задействована», — отметил Песков.

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Представитель Кремля также прокомментировал информацию турецкой стороны, что до выборов президента в Турции не запланировали визиты Владимира Путина. По его словам, до президентских выборов в России состоятся еще неоднократные контакты лидеров двух стран.

На АЭС «Аккую» 27 апреля собираются привезти первое ядерное топливо.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу опроверг информацию о визите Путина в Анкару. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что президент России Владимир Путин может прибыть 27 апреля.