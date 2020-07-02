«Возвращаясь к вопросу о досрочных выборах в Госдуму — умные люди в Кремле, которые будут подсказывать делать досрочные выборы или нет, прекрасно понимают, что если бы выборы были сегодня — когда мы победили пандемию, когда прошло солидарное голосование, то имело бы смысл их проводить», — сказал он.

В таком случае властные структуры получили бы максимальную поддержку. Однако по закону нельзя проводить выборы до декабря. Что будет после этого зимнего месяца, пока не известно, заявил Калашников.

По его словам, к тому времени пройдет эйфория от победы над пандемией, а экономика с ее падением останется. Поэтому в этом плане останется вопрос — проводить выборы сейчас или в 2021 году.