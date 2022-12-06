Власть 06 декабря 2022, 08:33 Вопрос детей Донбасса поднимут на заседании СБ ООН по Украине Дипломат Полянский: России поднимет тему детей Донбасса на заседании СБ ООН РИА «Новости»

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Россия 6 декабря на заседании Совбеза ООН по Украине поднимет тему детей Донбасса. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«6 декабря западники вновь созвали заседание СБ по Украине, выбрав в качестве темы гуманитарные вопросы и защиту детей», — написал дипломат.

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Он считает, что Россию на заседании будут критиковать из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины. По его словам, эта тема Запад очень волнует.

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«Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним», — добавил он.

Полянский подчеркнул, что российской стороне всегда есть что сказать, в частности, по теме украинских детей. Он добавил, что Россия не уходит от разговора по украинскому кризису. Более того, российское постпредство поднимает и вопросы, которые вызывают у представителей других стран дискомфорт.