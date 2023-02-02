Власть 02 февраля 2023, 15:53 Вопреки давлению Запада. Мишустин заявил о слаженной и эффективной работе ЕАЭС Мишустин: внешнее давление не помешало слаженной работе ЕАЭС РИА «Новости»

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Страны Евразийского экономического союза могут вместе противостоять глобальным изменениям, которые повлекла политика Запада, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он указал на слаженную работу ЕАЭС, несмотря на внешнее давление, сообщил ТАСС.

«Союз действует слаженно и эффективно на основе взаимной поддержки, готовности своевременно решать возникающие задачи», — подчеркнул он на заседании Евразийского межправительственного совета.

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По оценке премьера, именно такой подход в работе позволяет сохранять стабильность. Он отметил, что участникам ЕАЭС особенно важно укреплять сотрудничество в нынешних условиях. Россия готова к этому конструктивному взаимодействию с партнерами и ЕЭК, добавил политик.

Мишустин напомнил, что страны союза не одно десятилетие сотрудничают по самым разным направлениям. В настоящее время нужно расширять сферы совместной деятельности, чтобы жизнь людей становилась лучше, пояснил он.

«Уверен, что мы вместе справимся с этими задачами», — заключил глава российского правительства.