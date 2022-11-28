Власть 28 ноября 2022, 19:21 «Воодушевляют и настраивают на позитивный лад». Оленченко — о намерениях ЕК обсудить снятие санкций на экспорт из РФ

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко обсудил с «Политикой Сегодня» возможное снятие санкций Евросоюза с Россельхозбанка и его переподключение к международной системе платежей SWIFT.

Оленченко разъяснил, что готовность ЕС пойти навстречу России стоит рассматривать в рамках зерновой сделки. Она предполагала поставку зерна с Украины на мировой рынок и снятие запрета на экспорт российской сельскохозяйственной продукции. По словам специалиста, во второй части соглашения нужно участие Россельхозбанка, так как банки финансируют экспорт и операции логистики.

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«Поэтому обращение к теме РСХБ понятно и нам, и Еврокомиссии, и ООН, которая является участником сделки. Намерения ЕК эту проблему урегулировать, конечно, воодушевляют и настраивают на позитивный лад», — подчеркнул собеседник издания.

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