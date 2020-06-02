Волонтеров будут награждать знаками отличия «За благодеяние»

Награда «За благодеяние» теперь могут вручить «за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям».

Сам знак отличия учредили еще в 2012 году. Им награждали как россиян, так и граждан иностранных государств за большую благотворительную деятельность по поддержке детдомов, приютов, медучреждений и хосписов, а также домов престарелых. Награде могли удостоить за активную общественную деятельность по увеличению уровня нравственности и толерантности в обществе, защиту прав человека, пропаганду общечеловеческих ценностей и борьбу с распространением социально опасных заболеваний и привычек.

Знак отличия «За благодеяние» также вручался за большие заслуги в развитии науки, культуры, образования и здравоохранения России, помощь религиозным объединениям и общественным организациям в проведении социально значимых мероприятий. Еще одна сфера, за активную деятельность в которой вручалась эта награда - укрепление института семьи и брака.

Теперь к их числу относится и волонтерство. Президент России Владимир Путин не раз восхищался работой волонтеров, особенно тех, кто в период пандемии коронавируса помогает нуждающимся. Во время одной из встреч с представителями добровольческих организаций глава государства отметил, что поведение волонтеров в ситуации с распространением нового типа инфекции еще раз доказывает, что для россиян превыше всего именно человек, его жизнь, здоровье и будущее. Президент подчеркнул, что такие трудные испытания дают каждому возможность показать кто он и на что на самом деле способен.

Путин подчеркнул, что борьба с пандемией коронавируса в России стала для всех жителей страны экзаменом на человечность и сострадание.