Важное 04 декабря 2023, 17:23 Волонтером года в России стала Наталья Аминева Путин вручил награду «Волонтер года» Наталье Аминевой из Воронежа РИА «Новости»

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Премию «Волонтер года» в рамках проходящего на ВДНХ форума #МЫВМЕСТЕ получила создатель детского волонтерского отряда «Юннаты из „Ростка“» Наталья Аминева. Награду победительнице вручил президент России Владимир Путин. Прямую трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что само вручение приза лучшему волонтеру — это больше символ, для получения которого все же необходимо провести большую работу.

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«Я уже не первый год вручаю этот приз лучшему волонтеру года. Сделаю это с большим удовольствием и приглашаю на сцену победителя», — заявил Путин.

К президенту Наталья Аминева поднялась со всей своей большой семьей. Глава государства вручил женщине кубок и поздравил ее с победой.

Наталья Аминева работает в детском эколого-биологическом центре «Росток» в Воронеже. В 2017 году она создала волонтерский отряд «Юннаты из „Ростка“». Участники занимаются экологическим просвещением и проводят акции, посвященные природе.

После начала специальной военной операции Наталья вместе со всеми родственниками организовала помощь участникам специальной военной операции: они готовят маскировочные сети, окопные сети и вяжут носки.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума «Россия» с 4 по 7 декабря. Его участниками станут более 10 тысяч представители НКО и волонтерских организаций из 95 стран мира.