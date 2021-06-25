Вологодского депутата оштрафовали за фото оружия без кобуры

Депутата Вологодской городской думы Алексея Коновалова оштрафовали за снимок в социальных сетях. На фото было травматическое оружие.

Парламентарий опубликовал видео в социальных сетях, где рассказал, что за правонарушения его оштрафовали на одну тысячу рублей.

«Учитывая мои положительные характеристики, а также, что я не пользовался и не доставал из кобуры пистолет 15 лет, комиссия вынесла наказание в виде штрафа — одна тысяча рублей и предупреждение», — сказал депутат в видеообращении.

Источник фото: «ВКонтакте»

Алексей Коновалов выложил в stories Instagram фотографию травматического пистолета без кобуры, лежащего на переднем сиденье автомобиля. Фото он подписал фразой «Всегда со мной». В социальных сетях и местных СМИ пост жители активно обсуждали его. Позже депутат признал, что нарушил закон, и удалил фотографию.

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