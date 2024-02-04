Власть 04 февраля 2024, 10:07 Володина удостоили ордена «За заслуги перед Отечеством» Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени РИА «Новости»

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Спикера Госдумы Вячеслава Володина наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовала пресс-служба Кремля.

Володина удостоили ордена за большой вклад в укрепление российской государственности. В указе также отметили развитие им парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу.

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«Наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ I степени Вячеслава Викторовича Володина — председателя Государственной думы», — указали в документе.

Заслуги Володина уже отмечали наградами. В 2006 и 2012 годах ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней соответственно.

Председателю Госдумы 4 февраля исполнилось 60 лет.

На встрече с участниками форума «Все для Победы!» Путин указывал на важность возрождения государственных наград, подобных ордену Трудовой Доблести.