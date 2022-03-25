Володин: «Зеленский не должен остаться безнаказанным»

Россия направит материалы о преступлениях украинской власти против собственного народа. Об этом в Telegram написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Его пост стал реакцией на видеообращение мэра Купянска Геннадия Мацегоры к Зеленскому. Мужчина просил Службу безопасности Украины сохранить жизнь дочери и предложил свою казнь взамен на свободу девушки.

«Сталкиваясь с такими фактами, все больше понимаешь, что происходит на Украине: насколько неонацистская идеология поразила органы власти», — написал Володин.

Также он заявил, что подтверждения преступлений президента Украины Владимир Зеленский против граждан Украины находятся в распоряжении РФ. Российские представители поделятся ими с Европой в ближайшее время.

Противники спецоперации по денацификации Украины должны самостоятельно разобраться в фактах, отметил Володин. Погружение в ситуацию поможет европейским странам понять причины действий России на Украине.

Он подчеркнул, что Зеленский не должен остаться безнаказанным. Спикер назвал его военным преступником. По его мнению, украинское правительство ведет двойную игру.

«Избивают палками людей, привязанных к столбам на улице, крадут детей у родителей с целью шантажа, размещают военную технику в жилых кварталах, прикрываются мирными гражданами как живым щитом. Одновременно с этим президент Украины Зеленский со слезами на глазах выступает перед парламентами зарубежных стран, обращаясь к ним с просьбой о помощи, сравнивая ситуацию с геноцидом евреев времен Второй мировой войны», — отметил он.

Володин отметил, что «в реальности все обстоит ровно наоборот». Причину преступлений украинских властей он увидел в идеологии, которой придерживается правительство Зеленского. Члены правительства, по его словам, исповедуют «нацистскую идеологию».