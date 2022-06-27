Володин: занимающиеся антироссийской пропагандой преподаватели должны уволиться

Преподаватели, занимающиеся в России пропагандой в интересах других стран, должны прекратить свою работу. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такая практика применяется во всех государствах.

«Тот, кто начинает все это искажать и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти, так поступают во всех странах», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

Володин отметил, что ректорам высших учебных заведений стоит не только обратить на это внимание, но и понять свою ответственность.

«Поэтому хотелось бы, чтобы ректоры не только на это внимание обратили, но и понимали свою ответственность», — сказал он.

Спикер Госдумы добавил, что руководителю вуза в таком случае также стоит покинуть свой пост.

Ранее Володин рекомендовал жителям Украины не выбрасывать учебники по русскому языку. Он посоветовал оставить книги у себя до 1 сентября. По его мнению, они еще могут пригодиться.