Володин заявил об утрате США поддержки в мире

Соединенные штаты утратили поддержку большинства в мире. Так спикер Госдумы Вячеслав Володин озаглавил публикацию в Telegram, посвященную ООН и отношению к США.

«Последние голосования, которые проходили в ООН, показывают, что страны, не поддерживающие Вашингтон, представляют большую часть населения планеты», — написал он.

Володин привел два примера своего утверждения. По его словам, в марте Генассамблея ООН обсуждала вопрос о специальной операции на Украине и осуждении России. Против РФ не стали выступать 40 стран. В частности, среди них — Иран, Ирак, Индия, Китай, ЮАР, Алжир, Пакистан, Вьетнам. Общая численность этих государств — более 4,4 миллиарда человек или 57,3% населения мира.

«Второй. В апреле рассматривался вопрос о приостановке членства нашей страны в Совете по правам человека ООН», — добавил спикер Госдумы.

Он напомнил, что против России не стали голосовать уже 82 государства, включая ОАЭ, Мексику, Саудовскую Аравию, Сингапур, Египет, Китай, Индию, Бразилию. В совокупности в этих странах живет 5,93 миллиарда человек, что составляет 76,2% от общего населения планеты.

Ранее газета The New York Times написала, что между США, Европой и Украиной возник раскол из-за целей в российско-украинском конфликте.