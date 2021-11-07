Володин заявил о прорыве в интеграции РФ и Белоруссии вопреки Европе

В Европарламенте выступают против развития интеграции России и Белоруссии, потому что боятся, что люди станут жить лучше, а страны станут сильнее. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале.

Заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором утвердили 28 программ интеграции, а также приняли новую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики, стало важным событием для народов обеих стран, подчеркнул Володин.

«Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений — а они носят прорывной характер — выиграли граждане России и Белоруссии!» — написал он.

Спикер Госдумы напомнил, что месяц назад Европарламент потребовал от ЕС ввести дополнительные меры против РФ в случае, если Москва продолжит поддерживать Минск. В резолюции, принятой ЕП, осуждались продолжающиеся переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Когда государство обладает настоящим суверенитетом, оно ориентировано на интересы своих граждан, а не на резолюции, которые принимаются в Страсбурге», — указал спикер.

Парламентам предстоит большая работа по унификации законодательств. Для реализации договоренностей потребуются десятки законодательных решений, от оперативности и качества принятия которых зависит, насколько эффективна будет интеграция, добавил он.

Политолог Кирилл Аверьянов-Минский ранее рассказал «360», к каким результатам могут привести решения по Союзному государству, принятые по итогам заседания 4 ноября.