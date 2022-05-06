Володин заявил о крахе европейского единства

Европейское единство терпит крах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram. Он прокомментировал заявление Европарламента о «глубоком реформировании» ЕС и рассказал, к каким последствиям оно приведет.

В оранизации уже одобрена отмена принципа солидарного принятия важнейших решений, напомнил Володин.

«Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС. Мнение отдельных государств, а значит, их граждан, более не будет учитываться. <...> Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет», — пояснил он.

По словам спикера Госдумы, у стран Евросоюза нет единства в вопросе введения антироссийских санкций, поэтому приходится «искать иные формы проведения решений, отказавшись от годами существовавшего принципа».

Володин задался вопросом, кто будет отвечать перед гражданами конкретной страны в случае роста цен, безработицы, проблем в экономике, к которым может привести принятие решений без учета мнения людей.

«Если государства, входящие сегодня в ЕС, хотят сохранить суверенитет и отстаивать интересы своих граждан, у них остается всего один путь — выход из Евросоюза», — подчеркнул председатель Госдумы.