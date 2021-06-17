Володин заявил о большом числе социально-значимых законов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что большинство законов, принятых с 2016 года, являются «социально значимыми». Об этом сообщил Daily Storm со ссылкой на его Telegram-канал.

Он уточнил, что в последнюю сессию в Госдуму внесли 5500 законопроектов, еще 2020 уже было с предыдущего созыва. Также Володин добавил, что было зарегистрировано около миллиона обращений россиян, что говорит о наличии обратной связи с населением.

«Каждый третий закон, принятый в эту сессию, — социально значимый. Это законы, которые решают повседневные проблемы людей, касаются вопросов образования, здравоохранения, ЖКХ», — считает Володин.