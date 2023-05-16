Власть 16 мая 2023, 15:47 Володин заявил, что Зеленский, Макрон и Шольц — это люди из прошлого Спикер ГД Володин: Зеленскому, Макрону, Байдену не будет места в будущем прекрасном мире РИА «Новости»

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Президенты США, Украины, Франции, также канцлер Германии являются людьми из прошлого. Джо Байдену, Владимиру Зеленскому, Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу не будет места в будущем. Ведь именно они сделали все для того, чтобы «ввергнуть» мир в войну. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщило РИА «Новости».

«Что же касается Макрона, Байдена, Зеленского, Шольца — это люди из прошлого и их не будет в будущем прекрасном мире, потому что они сделали все для того, чтобы ввергнуть мир в войну, а Украину сделать полигоном», — сказал он во время пленарного заседания.

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По словам спикера Госдумы, граждане западных стран не простят своим лидерам всего сделанного. Также Володин заявил, что век этих политиков не долог.

Сначала «под аплодисменты их проводят на пенсию», а потом их будет ждать международный уголовный суд, считает он. Представитель российской нижней палаты парламента отдельно высказался и о Байдене, которого назвал «просто больным человеком».