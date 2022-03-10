Володин заявил, что в России не должно быть дефицита товаров
Спикер Госдумы Володин исключил возможность дефицита товаров в России
Повышать цены на продукцию, сделанную в Россию, в условиях санкций недопустимо. В магазинах есть достаточно продуктов, дефицит товаров исключен. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
По его словам, в условиях введенных в отношении России ограничительных мер некоторые товары могут дорожать.
«Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств. Но когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо», — подчеркнул он.
Володин добавил, что, по имеющимся данным, у поставщиков есть необходимый запас товаров.
«Дефицита нет. В этом случае рост цен носит необоснованный характер, — сказал спикер Госдумы.
Володин добавил, что 9 марта депутаты обсудили инициативу внести изменения в законодательство о праве устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые лекарства и товары. Парламентарии обсудят законопроект с правительством в ближайшее время.