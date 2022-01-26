Володин заявил, что США не устраивает сила и самостоятельность России

США демонстрируют враждебные действия по отношению к России. Это происходит из-за того, что РФ стала сильной и независимой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«США не устраивает, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной… Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем», — написал председатель Госдумы Володин у себя в Telegram-канале.

Володин объяснил, что ввести санкции против Путина власти США хотят потому, что желают видеть на посту президента России человека, которым можно легко управлять. Методы достижения этой цели он назвал не новыми и уже хорошо изученными. Он отметил, что такое решение означало бы выступление США против выбора народа РФ.

Ранее стало известно, что президент Джо Байден не исключает введение санкций конкретно против Путина, если произойдет эскалация напряжения вокруг Украины. Однако он заявил, что войска НАТО на Украине он размещать не собирается. До этого СМИ писали, что глава США размышляет над появлением военных сил Штатов в странах Прибалтики и Восточной Европы.