Володин заявил, что Россия не может допустить монополию США в информационном пространстве

Американский видеохостинг YouTube заблокировал канал российского парламента «Дума ТВ» Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин увидел в этом претензию Штатов на монополию в информационном пространстве. Об этом он написал в Telegram-канале.

Володин заявил, что Америка регулярно «перечёркивает все принципы демократии». Блокировка парламентского канала в очередной раз подтвердила преступления Штатов против «прав и свобод граждан», сказал он.

«Вашингтон, перечёркивая все принципы демократии, делает всё, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой. США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем» — написал Володин.

Также спикер подчеркнул, власти США не единолично ведут информационную войну против России. Штаты силой заставляют участвовать в этом «американские IT-компании, владеющие социальными сетями».

Блокировка YоuТubе-канала «Дума ТВ» произошла 9 апреля. В аккаунт выкладывали «эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и авторские программы».