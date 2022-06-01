Володин заявил, что пропаганда не спасла американское общество от раскола

Власти США активно снабжают своих граждан пропагандой, однако эта мера не спасла американское общество от раскола. Об этом свидетельствуют публикации крупных местных СМИ. Таким мнением в Telegram-канале поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также в качестве примера он привел недавнее выступление экс-госсекретаря США Генри Киссинджера на экономическом форуме в Давосе. Тот призвал Запад прекратить попытки победить Россию на Украине. За это высказывание его внесли в базу сайта «Миротворец».

Володин заявил, что Киссинджер мыслит прагматично и здраво нежели нынешние политики США и Европы. По мнению спикера Госдумы, этому способствуют опыт и знания бывшего госсекретаря Штатов.

«Ситуация внутри США, несмотря на пропаганду и тотальное формирование общественного мнения против России, показывает, что американское общество расколото и многие все больше критикуют проводимую Вашингтоном политику на Украине», — отметил Володин.

Он отметил, что ряд крупнейших СМИ США высказывают противоположные точки зрения относительно текущей мировой ситуации. Также Володин сказал, что у американского президента Джозефа Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского есть схожие черты несмотря на разницу в возрасте и политического стажа.

«Байден и Зеленский представляют разные возрастные категории, но очевидно: им обоим не хватает как опыта, так и ответственности», — подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее Володин сказал, что американский и украинский лидер войдут в историю как зачинщики мирового голода. Это заявление процитировал RT.