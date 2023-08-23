Власть 23 августа 2023, 08:45 Володин заявил, что польские политики для удержания власти сообщат о внешней угрозе Спикер ГД Володин назвал ключевой проблемой Польши «сумасшедших у власти» Unsplash

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Выборы в парламент этой осенью состоятся в Польше. Политики, в том числе президент страны Анджей Дуда, пытаются отвлечь население от своих неудач. Для этого они заявили о внешней угрозе. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, проводимая польским лидером проамериканская политика плохо сказалась на рейтингах партии власти — «Право и справедливость». По данным последнего опроса, только 33% избирателей готовы за нее голосовать. С минимальным отрывом за ней идет «Гражданская коалиция» Дональда Туска (32%)

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Володин считает, что поляки не поддерживают политику власти в отношении Украины. Люди «не понимают, как можно поддерживать нацистский киевский режим, » который придерживается идеологии Степана Бандеры. Последний виновен в гибели тысячи жителей Польши во время Второй Мировой войны».

«Для спасения своего рейтинга руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы. Несмотря на то, что такой угрозы не существует, стянули порядка 10 тысяч польских военных к границам Белоруссии», — написал спикер Госдумы.

Он уверен, что Дуда и его партия пойдут на многое для сохранения своего влияния. Главая проблема Польши на текущий момент — «сумасшедшие у власти», резюмировал Володин.