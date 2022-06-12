Володин заявил, что экс-глава МИД Польши провоцирует ядерный конфликт

Бывшему главе МИД Польши, а ныне депутату Европарламента Радославу Сикорскому нужно сдать мандат и посетить психиатра. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«С такими депутатами проблемы у европейцев будут куда более серьезные, чем те, с которыми они уже столкнулись сегодня (беженцы, рекордная инфляция, энергетический кризис). Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы», — написал Володин в своем Telegram.

По мнению спикера Госдумы, экс-глава МИД Польши не думает ни о будущем своей страны, ни о перспективах Украины. Володин предупредил, что если предложения Сикорского реализуют, то и Польша, и Украина, да и вся Европа могут перестать не существовать.

«Ему (Сикорскому — прим. ред.) необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром. Именно из-за таких, как Сикорский, необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее, обеспечив безъядерный статус страны», — заключил Володин.

Ранее Сикорский призвал передать Украине ядерное оружие. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что размещение ядерного оружия НАТО на Украине станет началом апокалипсиса.