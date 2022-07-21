Володин заявил, что Байдену выгодно затягивать конфликт на Украине

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram сделал публикацию под заголовком: «В американские выборы вмешалась Украина». Он заявил, что конфликт на Украине выгоден президенту США Джо Байдену. Володин назвал главу Белого дома «идеологом войны до последнего украинца».

Володин заявил, что в США через три с половиной месяца пройдут промежуточные выборы в Конгресс. Американскому президенту очень важно сохранить в парламенте большинство сторонников, в противном случае ему может грозить импичмент.

По словам спикера Госдумы, в предстоящих выборах важную роль играет Украина. Он напомнил, что, будучи еще вице-президентом, Байден был сторонником Майдана.

«Заняв Овальный кабинет Белого дома, он стал идеологом ведения войны до последнего украинца, и сделал все, чтобы не допустить мирного урегулирования в Донбассе. Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет», — написал Володин.

Он выразил мнение, что президент США, «цепляясь за власть, ввергает мир в вооруженный конфликт и экономический кризис».

«Инфляция в США бьет рекорды за последние 40 лет, в ЕС рост цен — максимальный за всю историю подсчетов. А Украина тем временем потеряла суверенитет и находится на грани самораспада», — добавил спикер Госдумы.

В конце поста он задался вопросом, стоит ли таких жертв кресло Байдена в Белом доме.